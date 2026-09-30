Autorregulação da IA de Trump é carta branca a big tech, diz professor

criar uma autorregulação voluntária com controles de segurança para o desenvolvimento da tecnologia representa uma carta branca para a indústria do setor com riscos para a saúde pública e para a democracia dos países.
Essa é a avaliação do sociólogo Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC e autor de obras sobre tecnologias digitais:
O que o Trump fez foi entregar completamente e de modo irresponsável o controle democrático do desenvolvimento da IA para a própria corporação que a desenvolve. Isso é um risco gigantesco, avaliou.
Dentre as medidas anunciadas no acordo firmado na terça-feira (29), na Casa Branca, com a OpenAI, Meta, Anthropic, Google, Nvidia e X (antigo Twitter), está a implementação de controles internos para monitorar os modelos de IA para garantir que seus modelos não invadam ou acessem sistemas técnicos de maneiras não intencionais.