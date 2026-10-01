Israel promete chegar à origem de ataque em voo da Flydubai

Os motivos e o histórico do copiloto que esfaqueou o comandante de um avião de passageiros a caminho de Israel, nessa quarta-feira (30), ainda não são conhecidas. Autoridades israelenses descreveram o incidente como uma aparente tentativa de fazer o avião cair com mais de 170 pessoas a bordo.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o agressor está sendo investigado na Arábia Saudita, onde o avião pousou no aeroporto de Tabuk, e que acreditava que ele seria levado para os Emirados Árabes Unidos.

Estaremos acompanhando e, possivelmente, também participando dessa investigação, disse Netanyahu em entrevista ao apresentador da Fox News Sean Hannity.

Não houve nenhuma sugestão oficial por parte de Israel de envolvimento iraniano.

Os Emirados Árabes Unidos iniciaram investigações que buscam apurar as circunstâncias e os motivos e determinar se o incidente estava ligado a qualquer atividade ou propósito terrorista, ou envolveu planejamento ou orientação prévia, informou a agência de notícias estatal dos Emirados Árabes Unidos..

Na quarta-feira, uma autoridade israelense identificou o agressor como um cidadão de Omã. As autoridades de Omã não se pronunciaram sobre a notícia.

A Arábia Saudita não divulgou nenhum comunicado sobre suas investigações.

* (Reportagem adicional de Jana Choukeir)

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