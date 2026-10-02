EUA e Austrália fecham embaixadas no Brasil às vésperas da eleição

Austrália e EUA mantêm parceria na área de inteligência chamada de Five Eyes (Cinco Olhos, em português).

A suspensão das atividades consultares dos EUA e Austrália ocorre em meio aos alertas de especialistas e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) sobre possíveis novas interferências do governo de Donald Trump na eleição brasileira.

Cidadãos americanos que necessitem de assistência emergencial durante esse período não devem se dirigir à Embaixada, aos Consulados ou a outras instalações diplomáticas americanas, diz o comunicado.

Em caso de assistência emergencial, a embaixada pede que os estadunidenses entrem em contato por meio dos contatos do plantão.

A Embaixada da Austrália, em nota, também justifica a suspensão das atividades por questões de segurança, cita a mesma decisão da Embaixada dos EUA e alerta sobre ataques terroristas como uma ameaça mundial.

Esteja atento a possíveis ameaças, especialmente em locais públicos. Terroristas podem ter como alvo áreas turísticas ou outros locais frequentados por estrangeiros e onde grandes multidões possam se reunir, diz comunicado do site do governo australiano dedicado aos turistas no Brasil.

Five Eyes

Austrália, EUA, Nova Zelândia, Reino Unido e Canadá formam uma parceria de inteligência chamada Five Eyes, construída desde o final da segunda guerra mundial, em 1946.

O acordo prevê a cooperação entre essas nações em áreas como segurança, inteligência e defesa.