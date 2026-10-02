Conflito no Iêmen: ONU aponta recorde de pessoas passando fome

informou o Programa Mundial de Alimentos (PMA), da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta sexta-feira (2).

O Iêmen está passando pela escalada mais grave entre a Arábia Saudita e o grupo houthi, aliado ao Irã, desde que um acordo de trégua mediado pela ONU interrompeu em grande parte os ataques transfronteiriços em 2022.

Em poucas semanas, um número recorde de pessoas nas áreas controladas pelo governo do país às quais o PMA tem acesso já não consegue mais suprir suas necessidades alimentares, com três em cada quatro famílias pulando refeições, segundo Matthew Hollingworth, diretor-executivo adjunto do PMA para Operações de Programa.

A população total das áreas controladas pelo governo é estimada em cerca de 10 milhões de pessoas.