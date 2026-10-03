Ataque israelense mata quatro pessoas em Gaza, dizem equipes médicas

Não houve comentário imediato por parte das Forças Armadas israelenses.

Os EUA mediaram cessar-fogo no território no ano passado, mas os negociadores ainda não chegaram a um acordo sobre os termos, para desarmar o Hamas e retirar as tropas israelenses.

O Hamas negou estar tentando atacar ou reconstruir seu arsenal e acusa Israel de minar o acordo de paz de Gaza.

Autoridades de saúde de Gaza afirmaram que pelo menos 1,4 mil palestinos foram mortos por disparos israelenses desde o cessar-fogo de outubro passado. Israel afirma que quatro de seus soldados foram mortos por militantes em Gaza no mesmo período.