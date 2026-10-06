Reino Unido vai monitorar dispositivos médicos baseados em IA

Os dispositivos médicos baseados em inteligência artificial (IA) precisarão de monitoramento constante mesmo após serem aprovados para uso, em vez de uma única verificação de segurança prévia à aprovação, disse nesta terça-feira (6)) o chefe do órgão regulador de medicamentos do Reino Unido, Lawrence Tallon.

O governo se compromete a publicar um plano de implementação completo até a primavera de 2027 (no Hemisfério Norte), com uma versão preliminar prevista para o final deste ano.

O plano definirá metas de execução e prazos para a implementação de cada mudança em todo o Serviço Nacional de Saúde (NHS).