Homem é baleado em Nova York dentro de carro por agentes do ICE

Agentes de imigração dos Estados Unidos (EUA) atiraram e feriram um homem nessa quinta-feira (8) dentro de seu carro, na presença de uma criança, no bairro de Marble Hill, na cidade de Nova York, segundo o prefeito, a polícia municipal e testemunhas oculares.

Trump tem dito que muitos imigrantes devem ser deportados, culpando-os, muitas vezes de forma generalizada, por fraudes financeiras e crimes violentos.

Relatos iniciais indicam que os agentes cercaram (o homem) e uma criança de 5 anos dentro do carro antes de dispararem vários tiros, disse o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, em comunicado.

Estive ao telefone com o presidente Trump e com o secretário (de Segurança Interna) Mullin, negociando a libertação do homem baleado pelos agentes da Immigration and Customs Enforcement (ICE). Essas negociações não tiveram sucesso, afirmou Mamdani em entrevista coletiva no final da noite.

Essas ações estão tornando a cidade menos segura, declarou Mamdani. Esta cidade quer que o ICE saia. Queremos o ICE fora da nossa cidade, das nossas escolas, dos nossos hospitais, fora das nossas ruas, longe das nossas crianças.

O Departamento de Segurança Interna, órgão ao qual o ICE está vinculado, informou em comunicado que agentes do ICE estavam realizando uma operação de fiscalização direcionada no Bronx, em Nova York, para prender um homem da República Dominicana com antecedentes criminais.

O homem, que teria 28 anos, havia sido preso duas vezes na cidade de Nova York em 2023 e 2025, segundo a comissária da NYPD, Tisch.

Durante o incidente, um agente do ICE disparou sua arma e o criminoso estrangeiro em situação irregular ficou ferido, informou o Departamento de Segurança Interna, acrescentando que os agentes do ICE prestaram socorro imediato. O indivíduo está vivo e em um hospital local.

*(Reportagem de Julia Harte e Kristina Cooke; Reportagem adicional de Jasper Ward e Ruchika Khanna)