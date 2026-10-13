Norte-americanos ganham Nobel de Economia

Graças a eles, estamos mais bem preparados para lidar com choques na economia, como crises energéticas ou mudanças repentinas no nível de consumo das famílias, afirmou John Hassler, presidente do Comitê do Prêmio de Ciências Econômicas, em comunicado.

Os acadêmicos norte-americanos Robert Hall e Michael Woodford receberam, nessa segunda-feira (12), o Prêmio Nobel de Economia de 2026 por décadas de trabalho no desenvolvimento de modelos de base para estabilizar economias. Esses trabalhos são utilizados atualmente por bancos centrais e ministérios da Fazenda em todo o mundo.

As autoridades não devem encarar a estabilização da economia como um exercício que se resume a pessoas acionando alavancas independentemente do que as pessoas na economia entendem sobre isso, disse Woodford, de 70 anos, da Universidade de Columbia, a jornalistas.

Fazer declarações mais explícitas sobre a trajetória futura provável da política de taxas de juros, em vez de depender simplesmente da capacidade de reduzir ainda mais as taxas de juros imediatamente, foi uma parte importante da resposta política a partir de 2009, disse ele.

Além da chamada orientação prospectiva sobre a trajetória futura da política monetária, o trabalho de Woodford e de Hall, de 83 anos, da Universidade de Stanford promoveu outros conceitos utilizados atualmente, como a ideia de inflação rígida, em que as variações de preços se atrasam em relação às mudanças na demanda.

Outro é o hiato do produto, uma medida da pressão da demanda que se acumula em uma economia e da eficiência com que os recursos estão sendo utilizados, sendo que o objetivo da política de estabilização é conduzir esse hiato para zero.

Conceitos fundamentais

Hall atuou como consultor do Departamento do Tesouro dos EUA, do Departamento de Justiça do país e do Conselho do Federal Reserve.

Hall chamou o prêmio de surpresa maravilhosa, em um comunicado.

Passei minha carreira tentando entender como a economia funciona, disse ele. Quando achava que tinha uma ideia nova, o próximo passo era descobrir se ela era realmente nova, se estava correta e se era relevante.

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Esses conceitos continuam sendo fundamentais para a atuação dos bancos centrais atualmente. A orientação prospectiva tornou-se especialmente importante após a crise financeira de 2008, quando as taxas estavam próximas de zero ou até mesmo negativas, e a política monetária padrão parecia ter esgotado suas ferramentas.

Agora, porém, alguns questionam sua relevância, dada a grande incerteza na economia global com o novo presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, sendo um cético notável.

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Concedido pela primeira vez em 1969, ele não faz parte dos cinco prêmios originais criados no testamento de 1895 do industrial e inventor da dinamite Alfred Nobel, mas foi instituído pelo Banco Central da Suécia.

A maioria dos premiados anteriores é dos Estados Unidos (EUA). Apenas três mulheres já ganharam o prêmio, sendo a mais recente Claudia Goldin, em 2023, por seu trabalho sobre como o gênero afetou os salários e o emprego ao longo do tempo nos EUA.

Os vencedores do ano passado, Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, foram premiados por seus trabalhos sobre a destruição criativa e como novas tecnologias e métodos de produção podem impulsionar o crescimento e os padrões de vida.

Os prêmios Nobel de Medicina, Física, Química, Literatura e Paz foram anunciados na semana passada.