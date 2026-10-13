FMI reduz projeções de crescimento para América Latina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para baixo as previsões de crescimento para a América Latina e o Caribe para este ano e o próximo. Em seu relatório Perspectiva Econômica Global, divulgado nesta terça-feira (13) em Bangcoc, afirmou que a maior parte da região está se beneficiando pouco do boom da inteligência artificia (IA), que tem ajudado outras economias a absorver o choque energético causado pela guerra no Oriente Médio.

As revisões para baixo na região ocorrem mesmo com o Fundo tendo elevado ligeiramente sua previsão de crescimento mundial para este ano de 3% (em julho) para 3,1%, atribuindo a resiliência do que chama de economia global dividida ao redirecionamento dos suprimentos de energia e aos investimentos impulsionados pela inteligência artificial.

Na América Latina, segundo o FMI, o efeito do choque energético depende de os ganhos dos exportadores de commodities superarem as perdas dos importadores de energia e da credibilidade das metas de inflação dos bancos centrais, acrescentando que há pouca compensação proveniente da recuperação do setor tecnológico na maioria dos países.

. O Fundo agora espera que o crescimento argentino desacelere para 2,1% neste ano, ante 4,5% em 2025 bem abaixo dos 3,5% previstos em julho , e reduziu a previsão para 2027 de 4% para 3,5%. O relatório mostra que a inflação deve cair para 32,5% neste ano, ante 41,9% em 2025.

O Fundo agora espera que o crescimento desacelere no próximo ano, citando condições monetárias ainda restritivas destinadas a trazer a inflação de volta à meta, a retirada do apoio fiscal do governo e a incerteza global.

. Anteriormente, o Fundo associava a recuperação esperada do México a políticas internas menos restritivas. Agora, aponta para as exportações inclusive por meio de cadeias de suprimentos de IA e para o investimento, que está se estabilizando à medida que o crescimento acelera no próximo ano. Mesmo assim, reduziu a previsão para o México, em 2027. de 1,9% para 1,8% e afirmou que o comércio e outras incertezas continuariam a frear a atividade.

O FMI afirmou que os riscos continuam inclinados para o lado negativo. O FMI alertou que a turbulência nos mercados poderia afetar as economias emergentes por meio de custos mais elevados de endividamento público, pressão sobre suas moedas e condições financeiras locais mais restritivas.