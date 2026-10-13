Adolescentes franceses fazem mais um dia de protestos sobre escolas

A ativista sueca Greta Thunberg participou de manifestação em frente a uma escola de ensino médio em um bairro popular de Paris nesta terça-feira (13), enquanto alunos franceses saíam às ruas para mais um dia de protestos contra as más condições dos prédios escolares..

Os alunos se aglomeraram em frente às portas de várias escolas em Paris e em outras cidades nas primeiras horas da manhã, empunhando cartazes e megafones e entoando slogans. Marchas foram planejadas para o final do dia.

Greta Thunberg, que ganhou fama como manifestante adolescente contra as mudanças climáticas mas desde então ampliou seu ativismo, disse que os alunos franceses merecem apoio mais amplo.

Eles devem saber que, em todo o mundo, estamos acompanhando esses acontecimentos. Estamos inspirados pelos jovens que reivindicam seus direitos básicos, disse ela a repórteres em frente ao Lycée Paul Eluard, em Saint-Denis, ao norte de Paris, uma das escolas onde o movimento de protesto ganhou força pela primeira vez.

Greta também criticou a atuação da polícia, que tem sido alvo de acirrado debate, classificando-a como um sinal extremamente violento de que as autoridades estão protegendo o status quo e ignorando as demandas dos jovens.

A polícia de choque utilizou gás lacrimogêneo e avançou contra os manifestantes em vários incidentes, ferindo centenas e prendendo milhares.

Enquanto políticos de esquerda criticaram a polícia, a candidata presidencial de extrema-direita Marine Le Pen e outros culparam os manifestantes violentos e destacaram os danos causados às escolas e os ferimentos sofridos por funcionários e policiais.

*(Reportagem adicional de Sudip Kar-Gupta e Dominique Vidalon)

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