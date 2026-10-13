Papa está internado para retirada de nódulo no pulmão

Nós o acompanhamos com oração e profunda gratidão pelo seu magistério, que nos exorta a colocar no centro a dignidade de cada pessoa e a construir o diálogo e a paz, afirmou a reitora da Universidade Católica, Elena Becalli.
"O que importa é fazer com que Leão XIV se sinta acolhido e apoiado neste momento", diziam as pessoas atrás das fitas brancas e vermelhas da polícia ou espreitando pelas janelas e varandas, acenando com as mãos e com seus smartphones.
"Você vai vencer esta batalha, exclamou Francesca Romana, em cadeira de rodas, enrolada em um cobertor de lã.
Sou estudante da Universidade Católica e não podia deixar de estar aqui para saudar o Santo Padre, diz Aurora, em chamada de vídeo com a família durante a passagem do pontífice.O anúncio da descoberta do nódulo e da cirurgia foi feito pelo papa aos fiéis que acompanhavam a oração do Angelus do último domingo (11), na Praça São Pedro, no Vaticano. Leão XIV, de 71 anos, relatou que o nódulo foi identificado em fase muito inicial e está bem localizado.
Os médicos consideram oportuno intervir. E, então, seguindo os conselhos deles, decidi me submeter a uma cirurgia para retirá-lo, afirmou.
*Com informações da Vatican News, a agência de notícias do Vaticano.