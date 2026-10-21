Leão XIV sobe ao papamóvel pela primeira vez desde cirurgia de câncer

O papa Leão voltou à Praça de São Pedro nesta quarta-feira (21), acenando para os peregrinos e abençoando bebês em seu papamóvel aberto, enquanto realizava sua primeira audiência geral no Vaticano desde que passou por uma cirurgia de câncer de pulmão, há oito dias.

Leão passou por uma cirurgia em 13 de outubro para remoção do lobo inferior do pulmão direito e foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar, a forma mais comum de câncer de pulmão.

O diagnóstico, para o papa mais jovem em décadas eleito apenas em maio de 2025 causou comoção e levantou questões sobre o futuro de seu papado.

A primeira coisa que quero dizer a vocês é obrigado pelo apoio e pelas orações, disse Leão à multidão em suas palavras de abertura do evento de 50 minutos, sem mencionar especificamente sua saúde.

Graças a Deus por sua generosidade, afirmou o papa, falando com voz clara enquanto aplausos ecoavam na praça. Vamos renovar nossa confiança na bondade e na misericórdia de Deus.

Calendário papal

Os médicos de Leão afirmaram que a cirurgia foi concluída com sucesso, sem complicações. Eles ainda não divulgaram o tamanho do tumor, nem se a doença se espalhou para os gânglios linfáticos próximos, fatores-chave para determinar o prognóstico.

O Vaticano não forneceu nenhuma indicação sobre a agenda de Leão após esta quarta-feira.