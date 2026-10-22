França registra 1º caso humano do vírus Shamonda que afeta animais

A França registrou, nesta quinta-feira (22), o primeiro caso humano do vírus Shamonda, normalmente encontrado em animais de criação, em um paciente que morreu posteriormente. As autoridades informaram que, neste momento, não há risco para a população em geral.

O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) está monitorando cuidadosamente a situação, após as autoridades francesas terem anunciado o primeiro caso já registrado de infecção humana pelo vírus Shamonda, uma doença que, até agora, afetava apenas animais, afirmou o ECDC, com sede em Estocolmo, em comunicado.

O ECDC está em contato com autoridades francesas e parceiros europeus para investigar as possíveis implicações para a saúde pública.

Com base no conhecimento disponível sobre esse vírus, nenhum risco à saúde da população em geral foi identificado até o momento, afirmou o comunicado.

Estão em andamento investigações para determinar se o vírus causou ou contribuiu para a morte do paciente e como a infecção foi contraída, disse.

Identificado na Nigéria em meados da década de 1960, o vírus Shamonda foi confirmado pela primeira vez na Europa no final de julho, após testes genômicos em bovinos doentes no sul da Alemanha, na Suíça e no leste da França.

Um estudo feito em nove fazendas leiteiras francesas constatou que a produção de leite caiu em até 75% nos rebanhos afetados.

*(Reportagem adicional de Makini Brice e Jennifer Rigby)