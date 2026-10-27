Tornado provoca destruição no Chile

Tornado EF-2 provocou estragos em mais de 70 casas e deixou feridos no Chile. O fenômeno atingiu a região central do país com ventos de até 200 km/h, danificou uma escola, derrubou postes e deixou milhares de clientes sem energia elétrica O fenômeno na segunda-feira (26), que apresentou ventos estimados entre 179 km/h e 218 km/h, danificou mais de 70 residências, atingiu uma escola e causou estragos na rede de distribuição de energia elétrica.

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