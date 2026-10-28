Pelo menos 30 pessoas morrem na Espanha após colisão entre dois trens

Miguel, um passageiro que viajava com vários colegas no vagão traseiro de um dos trens, descreveu à Rádio COPE o momento do acidente.
O governo regional de Castela-La Mancha informou que o número de mortos subiu de 10 para 30, após ter alertado anteriormente que esse número poderia aumentar. A colisão ocorre nove meses após um acidente entre trens de alta velocidade, pertencentes às mesmas operadoras, na mesma linha, que matou 46 pessoas.
Ouvimos um estrondo enorme, um baque realmente gigantesco que durou 10 segundos, como se o trem estivesse prestes a descarrilar. Pela janela do lado direito, pudemos ver um trem destruído imagino que devia ser o outro, disse ele.
O acidente, ocorrido em janeiro, depois que um trem descarrilou e colidiu com outro que vinha em sentido contrário perto de Adamuz, na província de Córdoba, desencadeou um debate sobre o nível de investimento na manutenção ferroviária nos últimos anos.
*(Reportagem adicional de David Latona, Mireia Merino, Corina Pons, Benjamin Mejias e Joan Faus)
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