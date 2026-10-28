El Niño impacta mais de mil cidades do Brasil com danos bilionários

Desastres climáticos atingiram 6,9 milhões de brasileiros, provocaram 25 mortes e obrigaram 87,7 mil pessoas a deixar suas casas entre julho e setembro de 2026. No período, 1.035 municípios decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública, e os prejuízos econômicos chegaram a R$ 12,6 bilhões, em um cenário de preocupação com o fortalecimento do El Niño e a possibilidade de novos eventos extremos nos próximos meses.

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