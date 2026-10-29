Espanha: equipes fazem buscas na esperança de encontrar sobreviventes

Equipes de resgate vasculham vagões destruídos, nesta quinta-feira (29), na esperança de encontrar mais sobreviventes do segundo acidente neste ano na Espanha, envolvendo trens de alta velocidade.

As equipes de resgate ainda estão trabalhando com muito cuidado, pois ainda não podemos afirmar com certeza que não há mais vítimas presas nos destroços retorcidos, disse Esther Padilla, porta-voz do governo regional de Castela-La Mancha, à TVE.

Uma unidade canina foi mobilizada ontem. Eles voltarão hoje para garantir que ninguém mais permaneça lá, acrescentou.

Os trabalhos agora envolvem operações com guindastes, especialmente em um vagão que ainda estava tombado.

Não acreditamos que possa haver mais vítimas sob esse vagão, mas digo isso com cautela, afirmou.

Greve dos maquinistas

O acidente, que se seguiu a outro em janeiro envolvendo as mesmas empresas ferroviárias na mesma linha, também abalou a campanha para as eleições antecipadas de 29 de novembro, com os líderes dos dois principais partidos da Espanha suspendendo eventos.

Entre os feridos, as autoridades informaram que 57 continuam hospitalizados.

Com o início das investigações, um juiz em Toledo proibiu qualquer pessoa que não estivesse envolvida em atividades de emergência, segurança, assistência médica ou judiciais de entrar no local do acidente, estabelecendo uma área de exclusão de 2 km, em ambas as direções, ao longo da linha ferroviária de alta velocidade Madri-Sevilha.

*(Reportagem adicional de Charlie Devereux, Corina Pons e Mireia Merino)

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