Super El Niño dispara ciclones monstruosos no Pacífico

O Super El Niño em desenvolvimento no Oceano Pacífico é um dos fatores que favorece a formação de ciclones tropicais extremamente intensos no Pacífico Oeste. O aquecimento anormal das águas do oceano, associado ao fenômeno climático, contribui para criar condições favoráveis à intensificação de tufões, alguns dos quais alcançaram a categoria de supertufão em 2026, com ventos próximos ou superiores a 300 km/h.
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