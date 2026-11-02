Eleitores dos EUA demonstram pessimismo em relação à economia

Os números, no entanto, contam uma história mais complexa. Do lado positivo, a taxa de desemprego permanece historicamente baixa, há mais pessoas empregadas do que nunca, o crescimento econômico geral é sólido e o boom de investimentos em inteligência artificial tem - até recentemente - impulsionado o mercado de ações, engrossando as contas de aposentadoria de milhões de pessoas.

Trump não está na cédula eleitoral de 3 de novembro, mas os eleitores têm seu histórico econômico em mente ao se dirigirem às urnas. E o clima é de ceticismo, se não de puro descontentamento.

Pessimismo na economia

Pesquisas com consumidores mostram que o ânimo se deteriorou de maneira geral desde o início do segundo mandato de Trump, em janeiro de 2025, embora haja nuances: um indicador de confiança amplamente acompanhado, publicado pelo Conference Board, apresentou uma melhora em outubro, enquanto o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan registrou uma baixa quase recorde.

Os pedidos semanais de auxílio-desemprego estão próximos da menor marca em 57 anos. A taxa de desemprego, de 4,2% em setembro, não ultrapassou 4,5% por cinco anos consecutivos o período mais longo já registrado.

As famílias percebem isso. O Conference Board mede a diferença entre os consumidores que afirmam que há empregos em abundância e aqueles que dizem que é difícil conseguir um, e esse diferencial aumentou no mês passado, indicando uma melhora nas perspectivas de emprego.

Os principais índices do mercado acionário dos Estados Unidos registraram dezenas de recordes este ano, como Trump frequentemente lembra aos participantes de seus comícios. A maioria dos norte-americanos possui algumas ações, embora as famílias de renda mais alta tenham uma participação desproporcionalmente maior.

Dados divulgados na semana passada mostraram que a economia dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 3,4% no último trimestre, seu melhor desempenho neste ano.

As pesquisas com consumidores podem parecer um pouco pessimistas, mas o comportamento do consumidor está bastante sólido, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, à CNBC na semana passada. O comportamento das empresas está, na verdade, bastante sólido, e acho que, com a política tributária, a política comercial, a política energética e a política regulatória, temos uma combinação muito boa.

"Reajuste brusco"

À medida que as eleições de meio de mandato se aproximavam, uma onda de resultados financeiros de empresas como Amazon.com e Intel aumentou as preocupações crescentes sobre a sustentabilidade do boom de gastos com IA, levando índices como o Nasdaq Composite a uma queda acentuada.

Deixando de lado esse cenário tão sombrio, qualquer economista ou autoridade do Federal Reserve reconhecerá que a frustração com a inflação é a principal preocupação de muitas famílias. Embora tenha desacelerado desde seu pico em 2022, a inflação permanece bem acima da meta de 2% que o banco central associa ao seu mandato de estabilidade de preços.

Essa situação mudou no início deste ano, depois que os EUA e Israel lançaram ataques contra o Irã, no que se tornou uma guerra de oito meses que elevou os preços dos combustíveis globalmente e contribuiu para a aceleração dos preços de maneira mais ampla. A demanda por inteligência artificial (IA) também está contribuindo para a inflação, afirmam formuladores de políticas monetárias do Fed e economistas. O crescimento dos salários também está desacelerando.

O banco central dos EUA elevou sua taxa básica de juros em setembro e deve aumentar os custos dos empréstimos novamente em dezembro, aplicando o que o chair do Fed, Kevin Warsh, chama de remédio monetário para reduzir a inflação sem, segundo ele, a necessidade de atrapalhar o funcionamento da economia e deixar as pessoas desempregadas.

A combinação de taxas de hipotecas de 30 anos que ultrapassaram 7% e a escassez de oferta de moradias, que elevou os preços dos imóveis, conspirou para tornar a compra de uma casa inacessível para muitas pessoas.