Guerra, economia, IA e casos de corrupção derrotam Trump nos EUA

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No caso do Texas, fazia 38 anos que um democrata não se elegia pelo estado.
Pesquisas de opinião têm apontado que o resultado é uma rejeição à política de Trump na Casa Branca, que se envolveu pessoalmente na campanha nas últimas semanas. A emissora NBC News escutou eleitores na boca da urna que culpam Trump pela piora em indicadores econômicos.
Preocupações com as políticas sobre Inteligência Artificial (IA), em que Trump defende que não haja regulação, também foram apontadas pelos norte-americanos como motivo para decidir o voto.
Mais da metade (65%) afirma que as políticas de Trump pioraram a economia; 62% disseram que ele é responsável pelos altos preços, escreveu a emissora estadunidense.
A guerra contra o Irã foi outro fator que levou os eleitores a rejeitar a política de Trump e dar a maior vitória aos democratas em décadas.
As preocupações com a IA também estavam entre os principais assuntos dos eleitores: 57% disseram que a IA fará mais mal do que bem à sociedade. Uma grande maioria, 76%, disse ser contra a construção de data centers em suas comunidades, diz a pesquisa.
Sessenta e três por cento disseram que os EUA tomaram a decisão errada ao entrar com uma ação militar contra o Irã, diz o levantamento.A maioria dos eleitores (57%) disse ainda que suas políticas contra a imigração foram longe demais, e a corrupção foi outro fator crucial na decisão dos eleitores
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A professora de relações internacionais Camila Vidal, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), explicou àAgência Brasil
que as pessoas votaram em Trump esperando uma resposta a questões internas dos EUA, que não foram cumpridas.
Camila acrescentou que as pessoas têm que trabalhar em dois ou três empregos para chegar ao fim do mês, em um país onde a saúde é totalmente privatizada e requer altos gastos.
As pessoas tinham esperança de que Trump adotasse políticas mais voltadas para dentro dos EUA, voltadas para questões materiais da população que está cada vez mais estagnada financeiramente, afirmou.
Corrupção
O professor de história da Universidade de Brown, nos EUA, James N. Green, destacou àAgência Brasil
que o resultado é muito pior para os republicanos do que todos esperavam. É o começo e o fim do poder do Donald Trump, disse.