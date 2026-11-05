Brasil no Mundo analisa eleições nos EUA e geopolítica internacional

Para contribuir com o debate, os jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat recebem Eduardo Heleno, doutor em ciência política, jornalista e professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense (UFF). Heleno é coordenador do MBA em Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da instituição, integra o Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da UFF e desenvolve pesquisas sobre democracia, relações internacionais, defesa e política contemporânea.O programa também discute os desdobramentos das guerras no Irã e na Ucrânia, as tensões sociais e políticas na Europa, agravadas por ataques cibernéticos à infraestrutura civil, e o impasse na escolha do novo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A atração ainda aborda a estratégia do governo Lula de diversificar as relações comerciais na Ásia, reduzir a dependência da China e redefinir o diálogo com os Estados Unidos diante das mudanças políticas em curso nos dois países.
Sobre a produção
O Brasil no Mundo se dedica a discutir, com profundidade e clareza, os grandes acontecimentos internacionais que moldam a política, a economia e a vida cotidiana. Conduzido por Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, o programa combina análises de contexto, explicações acessíveis e entrevistas com especialistas que ajudam a iluminar os reflexos do cenário global no Brasil.
Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na Globo por 26 anos, incluindo o período em que foi correspondente em Nova York. Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente internacional em Genebra e colaborou com veículos como BBC, CNN e The Guardian. Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há mais de 20 anos e realizou reportagens em diversas regiões do mundo, como África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.
O programa já recebeu personalidades como a ministra Marina Silva; o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30; o geógrafo Elias Jabbour; e a economista Juliana Furno.
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