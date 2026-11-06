Eleitores dos EUA derrotam big techs e ações de IA despencam

Os eleitores dos Estados Unidos deram um recado contrário à instalação de data centers em suas comunidades e ao aumento do custo de vida associado a essas megaestruturas.

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A derrota do partido do presidente Donald Trump, que perdeu as maiorias na Câmara e no Senado, também foi influenciada pelo temor da maioria da sociedade estadunidense em relação ao avanço da inteligência artificial (IA).

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Pesquisa da emissora de TV NBC News com eleitores na boca da urna apontou que 57% acreditam que a IA fará mais mal que bem à sociedade e que 76% eram contrários à construção de data centers em suas comunidades.

Em reação a essa nova realidade política, as bolsas do mercado de ações em todo o mundo estão operando em queda, entre outros motivos, devido à baixa dos títulos das gigantes da tecnologia.

O diretor-executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI), André Roncaglia, explicou à

que o resultado eleitoral nos EUA abalou a coalizão política que dá sustentação a Trump e que conta com as big techs entre os principais aliados.

Nos EUA, os estados que tinham menos regulação para data centers recebiam muito mais investimentos. Isso gerou uma série de impactos ambientais, com encarecimento da energia e da água. Isso foi mobilizando cada vez mais uma reação popular, explicou Roncaglia, que é economista e professor da Universidade de Brasília (UnB).