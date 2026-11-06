Lula vai às Filipinas buscando estreitar vínculo com bloco asiático

Em janeiro deste ano, o Brasil formalizou o pedido de elevar seu relacionamento com o bloco, passando de Parceiro de Diálogo Setorial para Parceiro de Diálogo. Esse é o mais alto nível possível de engajamento com o bloco. Caso tenha seu pedido aceito, o Brasil entrará em uma lista da qual fazem parte Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, entre outros.

Acreditamos que a elevação dessa parceria vai permitir fortalecer a proximidade crescente que o Brasil já vem desenvolvendo com o bloco, explicou a secretária de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Susan Kleebanka.

Está previsto um pronunciamento do presidente brasileiro na abertura da cúpula.

. Geralmente, a fala de abertura é reservada apenas ao líder do país-sede da cúpula.

. Em 2025, Lula foi convidado a participar da cúpula, ocorrida na Malásia. Agora, o convite se repete, para ir às Filipinas.

O comércio brasileiro com os países da Asean vem ganhando importância ao longo dos anos, tendo aumentado dez vezes entre 2003 a 2025, passando de US$ 3 bilhões para US$ 38 bilhões, com uma taxa média de 12% de crescimento anual.

Os Estados-membros da Asean são Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Vietnã, Timor Leste, Mianmar, Brunei, Camboja e Laos.

Encontros bilaterais

Lula também deve ter encontros bilaterais, ainda passíveis de confirmação. Até o momento, seis países pediram uma agenda com o presidente brasileiro. A única certeza até o momento, além da participação na cúpula do bloco asiático, é uma visita de Estado às Filipinas, um dia antes da Cúpula da Asean. Em 2026, se completa 80 anos de relação entre os países.

Lula deve buscar ampliar a parceria do Brasil com as Filipinas. O Brasil exporta café, açaí, sucos e processados, como massas e biscoitos, e quer aumentar o volume de venda desses produtos. Desde 2016, o comércio entre os países cresceu quatro vezes.

O presidente chega em Manilla vindo de Antália, na Turquia, após participação na 31ª Conferência sobre Mudança do Clima (COP31). Ele sai de Antália na noite de quinta-feira (12), rumo às Filipinas, em um voo de cerca de 14 horas de duração. No dia 14, será feita a visita de Estado e no dia 15, a participação na Cúpula da Asean. Está prevista ainda uma coletiva de imprensa, com dia e horário a definir.