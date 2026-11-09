ONU diz que 2026 será um dos anos mais quentes já registrados

Este ano deve ser um dos quatro mais quentes já registrados, impulsionado pelo forte El Niño e dando continuidade a uma tendência de aquecimento que já dura mais de uma década, segundo relatório da ONU divulgado nesta segunda-feira (9).

Entre janeiro e setembro deste ano, a temperatura média global ficou 1,47 graus Celsius acima da média pré-industrial e pode subir ainda mais devido ao forte El Niño, segundo o relatório.

Todos os indicadores aqui apontam para a mesma conclusão. Estamos vendo que o calor retido pelos gases de efeito estufa está se manifestando no oceano, na atmosfera, no derretimento do gelo e na elevação do nível do mar, disse o chefe de Informações Climáticas da OMM, John Kennedy, a repórteres em Genebra antes da conferência.

O planeta está acumulando cada vez mais calor, segundo o relatório da ONU, com as temperaturas dos oceanos continuando a subir este ano, superando os recordes históricos de 2025.