Brasil apresenta marco de financiamento para área de saúde na COP31

Elaborado pelo Ministério da Saúde (MS) com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS),

De acordo com o Ministério da Saúde, o instrumento relaciona cada ação às fontes e aos instrumentos mais adequados, como orçamento público, doações, e crédito concessional.

A escolha depende da natureza da iniciativa e da realidade de cada país. O documento não cria um novo fundo, reforçou a nota do MS.

De acordo com o ministério, em 2024 o financiamento público internacional destinado à adaptação da saúde foi de aproximadamente US$ 2,2 bilhões.

Segundo a pasta, atualmente, 67% dos compromissos públicos internacionais para adaptação da saúde vêm de doadores bilaterais, predominantemente na forma de doações.

Outros 30% são provenientes de bancos de desenvolvimento, principalmente por meio de empréstimos.

Coalizão

Um ano após ser criada, a Coalizão de Financiadores de Clima e Saúde destinou mais de US$ 225 milhões para 20 programas, de um total de US$ 300 milhões prometidos.

Os recursos apoiam ações contra o calor extremo e a poluição do ar, a prevenção de doenças infecciosas ligadas ao clima e o fortalecimento dos sistemas de dados de clima, ambiente e saúde.

A iniciativa acelera projetos e amplia a capacidade de resposta, mas não substitui o investimento público necessário para fortalecer os sistemas de saúde, detalhou o ministério.

Brasil

Entre as iniciativas em andamento no Brasil estão a implantação de oito Centros de Informação em Saúde e Clima (CISCs), que integram dados ambientais, climáticos e epidemiológicos para identificar populações vulneráveis, produzir avaliações de risco e apoiar a emissão de alertas precoces.

A Força Nacional do SUS também ampliou sua presença no país, com cinco bases em funcionamento: Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Porto Velho e Porto Alegre. Até o fim do ano, a previsão é abrir outras quatro, em Recife, Fortaleza, Campo Grande e Belém, citou a pasta.

OMS

No primeiro dia da COP31 que vai até dia 20, em Antália a Organização Mundial da Saúde (OMS) defendeu sistemas de saúde resilientes ao clima.

Investir hoje em sistemas de saúde preparados para o clima salvará milhões de vidas amanhã, avaliou o chefe da agência de saúde da Organização das Nações Unidas (ONU).

Entre as iniciativas citadas estão hospitais e clínicas que possam continuar operando durante eventos climáticos extremos, incluindo ondas de calor, inundações e tempestades, além de unidades de saúde com fornecimento confiável de energia elétrica e água, sistemas de alerta precoce e cadeias de suprimentos resilientes.