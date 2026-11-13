Outlook, Teams e Copilot, da Microsoft, ainda estão fora do ar

O Outlook, o Teams e o Copilot, da Microsoft, continuavam fora do ar nesta sexta-feira (13), quando uma das piores falhas da empresa chega a mais de 12 horas, prejudicando as comunicações em todo o mundo.

A interrupção afetou órgãos governamentais na Austrália, no Japão e nos Estados Unidos, além de causar transtornos em corretoras, atrasos na divulgação de resultados por parte de empresas e a levar companhias aéreas a alertar seus clientes sobre atrasos nas comunicações.

FAX

A empresa dinamarquesa de transporte marítimo Maersk alertou os clientes sobre atrasos nos e-mails e nas atualizações.

As empresas norte-americanas de inteligência artificial (IA) OpenAI e Anthropic informaram que enfrentaram problemas com conectores da Microsoft, enquanto as companhias aéreas indianas IndiGo, Akasa Air e Air India disseram que seus serviços de suporte por e-mail foram afetados.

Uma das empresas chegou a cancelar uma operação de recompra de títulos, informou à Reuters uma fonte a par da situação.

Outra empresa financeira de Taiwan recorreu ao uso de fax para confirmar negociações, disse uma segunda fonte.

enquanto a suíça Richemont adiou brevemente o anúncio de seus resultados do primeiro semestre.

Esta é a segunda interrupção que atinge os serviços do Microsoft 365 neste ano.

Josh Gilbert, analista de mercado da plataforma de negociação eToro, disse que os investidores provavelmente lidarão com a interrupção por enquanto, pois poucos clientes podem abandonar o ecossistema da Microsoft da noite para o dia.

A maior preocupação é que esta não é a primeira interrupção do 365 neste ano e, se a confiabilidade começar a parecer um problema recorrente, isso dará a todos os departamentos de TI um motivo para pensar duas vezes antes de colocar ainda mais de seus negócios nas mãos de um único provedor, afirmou.

. No mês passado, a empresa relatou uma interrupção em sua plataforma de nuvem Azure que afetou o pacote de software de produtividade e diversos setores em todo o mundo.

*(Reportagem de Harshita Mary Varghese, Anzar Mehraj, Katha Kalia, Preetika Parashuraman, Shubham Kalia, Akanksha Khushi, Stefica Bikesh, Chris Thomas, Mrinmay Dey, Liang-sa Loh e Jeffrey Dastin)