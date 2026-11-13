Outlook, Teams e Copilot, da Microsoft, ainda estão fora do ar

A interrupção afetou órgãos governamentais na Austrália, no Japão e nos Estados Unidos, além de causar transtornos em corretoras, atrasos na divulgação de resultados por parte de empresas e a levar companhias aéreas a alertar seus clientes sobre atrasos nas comunicações.
FAXNa Europa, a operadora de ações Euronext informou que suas equipes de listagem enfrentam problemas de comunicação por e-mail, enquanto a seguradora britânica Aviva afirmou que estava colocando em prática planos de contingência para suas teleconferências sobre resultados financeiros.
A empresa dinamarquesa de transporte marítimo Maersk alertou os clientes sobre atrasos nos e-mails e nas atualizações.
As empresas norte-americanas de inteligência artificial (IA) OpenAI e Anthropic informaram que enfrentaram problemas com conectores da Microsoft, enquanto as companhias aéreas indianas IndiGo, Akasa Air e Air India disseram que seus serviços de suporte por e-mail foram afetados.A interrupção também afetou a gestão de fundos em corretoras de valores mobiliários, seguradoras de vida e empresas de fundos de investimento de Taiwan.
Uma das empresas chegou a cancelar uma operação de recompra de títulos, informou à Reuters uma fonte a par da situação.
Outra empresa financeira de Taiwan recorreu ao uso de fax para confirmar negociações, disse uma segunda fonte.Nos Estados Unidos (EUA), a fabricante de caminhões elétricos Workhorse Group adiou a divulgação de seus resultados para 16 de novembro,
enquanto a suíça Richemont adiou brevemente o anúncio de seus resultados do primeiro semestre.
Esta é a segunda interrupção que atinge os serviços do Microsoft 365 neste ano.
Josh Gilbert, analista de mercado da plataforma de negociação eToro, disse que os investidores provavelmente lidarão com a interrupção por enquanto, pois poucos clientes podem abandonar o ecossistema da Microsoft da noite para o dia.
A Microsoft enfrentou uma interrupção em seus serviços do 365 em janeiro deste ano e também em outubro do ano passado
A maior preocupação é que esta não é a primeira interrupção do 365 neste ano e, se a confiabilidade começar a parecer um problema recorrente, isso dará a todos os departamentos de TI um motivo para pensar duas vezes antes de colocar ainda mais de seus negócios nas mãos de um único provedor, afirmou.
. No mês passado, a empresa relatou uma interrupção em sua plataforma de nuvem Azure que afetou o pacote de software de produtividade e diversos setores em todo o mundo.
*(Reportagem de Harshita Mary Varghese, Anzar Mehraj, Katha Kalia, Preetika Parashuraman, Shubham Kalia, Akanksha Khushi, Stefica Bikesh, Chris Thomas, Mrinmay Dey, Liang-sa Loh e Jeffrey Dastin)
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