El Niño poderoso na costa impacta visita do Papa ao Peru

A capital do Peru enfrenta uma sequência excepcional de temperaturas elevadas durante a visita do papa Leão XIV ao país. Lima e a vizinha Callao registraram na sexta-feira (13) uma temperatura máxima de 29,4°C, a segunda maior marca de 2026 até agora, em meio à influência de um episódio extraordinário de El Niño Costeiro que aquece intensamente as águas do Oceano Pacífico junto ao litoral peruano.
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