Tornados atingem três províncias da Argentina e causam destruição

Uma sequência de tempestades severas provocou destruição em diferentes regiões da Argentina com registros de tornados, queda de granizo, chuva intensa e rajadas de vento capazes de causar danos estruturais. As ocorrências atingiram principalmente as províncias de Santa Fé, Córdoba, San Luis e Buenos Aires, deixando edificações danificadas, árvores caídas, veículos atingidos e serviços essenciais interrompidos.

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