Eleitores de Cabo Verde vão às urnas domingo escolher o presidente

Cabo Verde tem uma das democracias mais sólidas do continente africano. A nação conquistou sua independência em 1975, fruto de um processo liderado por Amílcar Cabral.

São eleições suprapartidárias, porque o chefe de estado deve ser o árbitro da nação e o representante mor do Estado. É mais um momento em que o povo é chamado a fazer sua escolha, avalia a presidenta interina de Cabo Verde, Janira Hopffer Almada.

É diferente do primeiro-ministro, que é o chefe de governo e quem comanda a política do dia a dia.

Geilson Mendes trabalha como barbeiro na periferia da cidade de praia. Para ele, o próximo mandatário deve estar preocupado com a segurança pública. O presidente é responsável por representar o país internacionalmente, mas também fiscaliza e pode intervir na política interna.

Nesses últimos meses aqui em Cabo Verde está muito complicado por causa da criminalidade. Mas eu sei que as autoridades competentes vão fazer alguma coisa para mudar isso. Espero que o novo presidente mude o rumo de Cabo Verde, disse.

Em 2026, 18% de todos os eleitores habilitados vivem no exterior, na diáspora cabo-verdiana.

José Maria Neves, do partido governista PAICV, tenta a reeleição. A ex-ministra de Justiça Joana Rosa tem o apoio do oposicionista MPD e é a principal adversária.

Para vencer em primeiro turno, é preciso conquistar 50% mais um dos votos.