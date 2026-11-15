Lula quer ampliar relações comerciais com países da Asean

O encontro bilateral entre os dois chefes de Estado foi neste domingo (15), após Lula participar da 49ª Cúpula da Asean, nas Filipinas, onde defendeu o aprofundamento das relações entre o Brasil e o bloco do Sudeste Asiático.

"Queremos transformar essa convergência em novas vias de engajamento e elevar nossas relações com a Asean a uma Parceria de Diálogo plena", disse o presidente brasileiro.

A reunião bilateral também tratou da ampliação dos investimentos singapurianos no Brasil, especialmente no setor de energia, além de oportunidades de cooperação em inteligência artificial, economia digital, economia verde e economia criativa.

Outro tema discutido foi a segurança alimentar. De acordo com a nota oficial, Lawrence Wong reafirmou o interesse de Singapura em contar com o Brasil como parceiro confiável para contribuir para o abastecimento alimentar do país diante do atual cenário de instabilidade global.

Cúpula

Ressaltou também que o comércio entre o Brasil e os países da Asean alcançou US$ 38,4 bilhões no ano passado, tornando o bloco o quinto parceiro comercial brasileiro e o quinto destino das exportações nacionais.

Segundo Lula, uma parceria mais ampla com a Asean poderá ampliar a cooperação em áreas como alta tecnologia, biocombustíveis e segurança alimentar.