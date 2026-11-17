Um fenômeno atmosférico excepcionalmente precoce concomitante ao El Niño está colocando os meteorologistas diante de um cenário incomum para o inverno de 2026-2027 no Hemisfério Norte. O vórtice polar, sistema de ventos que normalmente mantém o ar extremamente frio concentrado sobre o Ártico, está passando por um enfraquecimento intenso, associado a um episódio de aquecimento súbito da estratosfera.
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