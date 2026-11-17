A chegada das altas temperaturas e o avanço da estação chuvosa no Brasil Central marcam também um período de aumento da frequência de raios no país. Com o aquecimento mais intenso da superfície, a maior disponibilidade de umidade na atmosfera e a formação mais frequente de nuvens carregadas, as tempestades com descargas elétricas passam a ocorrer com maior regularidade, ampliando os riscos para quem está ao ar livre.

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