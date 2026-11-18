Mais uma vez o noticiário informa de um ciclone na costa do Sul e novamente dados não indicam a formação de um sistema desta natureza. Previsões publicadas informam que um ciclone extratropical vai atuar na costa da Região Sul do Brasil no fim de semana do feriadão, entretanto os dados analisados pela MetSul Meteorologia não indicam que um fenômeno desta natureza se formará junto ao litoral.

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