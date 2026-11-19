Os presidentes dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, encerraram nesta quinta-feira (19) reunião trilateral sem precedentes, na qual discutiram a guerra na Ucrânia e o controle de armas nucleares, entre outros assuntos.

Estamos realmente fazendo história, disse Trump no início. Nenhuma paz jamais foi forjada recusando-se oportunidades de diálogo.

Recém-saído de um revés em sua guerra contra a Ucrânia após a destruição de uma ponte estratégica que ligava a Crimeia à Rússia,

Ao contrário de Trump e Putin, Xi que, segundo a mídia estatal chinesa, presidia a reunião não fez referência direta à Ucrânia, mas afirmou: A história nos mostra que, quando as grandes potências vivem em harmonia, o mundo está em paz. Quando as grandes potências entram em conflito, o mundo mergulha na turbulência.

. Mas a reunião, realizada à margem de uma cúpula da Ásia-Pacífico, deixou nervosos os países menores, que temem que seus interesses possam ser desconsiderados.

Antes da reunião, Trump se encontrou com Xi e Putin separadamente, referindo-se a ambos como amigos.

cujo fluxo foi interrompido pela guerra no Irã. Xi não mencionou diretamente o Irã em nenhuma de suas declarações.

, com o objetivo final de estabelecer um mundo livre de armas nucleares. Xi já havia feito comentários semelhantes no passado, mesmo enquanto a China expandia seu programa nuclear.

China, Rússia e Estados Unidos devem continuar incentivando as partes em conflito a se sentarem à mesa e dialogar, bem como a resolver disputas por meios políticos e diplomáticos, disse Xi.

A Villa Kylin, onde se reuniram, tem longa história de encontros diplomáticos delicados. Entre seus visitantes anteriores estão o ex-líder norte-coreano Kim Jong-il, o pai de Xi, Xi Zhongxun, e enviados do Dalai Lama.

Pompa e espetáculo

Em declarações anteriores à Fox News, Trump destacou a pompa em torno de sua chegada para a cúpula, que contrastou com as recepções mais discretas de outros líderes, incluindo Putin.

Takaichi, que apareceu isolada durante toda a cúpula, afirmou que a posição de Tóquio em relação a Taiwan não mudou desde 1972.

Japão e Taiwan relataram, nesta semana, incursões de aeronaves militares russas, enquanto Moscou demonstrava que ainda é capaz de projetar poder na Ásia, apesar de estar ocupada na Ucrânia. Sobre Taiwan, Xi disse a Trump que os EUA devem fazer a coisa certa para evitar grandes contratempos em suas relações.

retribuindo o gesto de seu homólogo na Base Conjunta Andrews em setembro, quando se encontraram pela última vez. Os líderes também se abraçaram brevemente.

Este é um grande presidente, um dos grandes presidentes da China, e ele nunca foi ao aeroporto para receber alguém, disse Trump, chamando isso de uma vitória tanto para a China quanto para os EUA.

E não só isso, a pompa, a beleza, o espetáculo, as milhares de pessoas, as crianças, os soldados, tudo isso.

Durante os trabalhos da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) nesta quinta-feira, Xi defendeu um comércio livre e aberto. Líderes ocidentais afirmam que o modelo de crescimento da China, que privilegia a força industrial em detrimento dos consumidores, é injusto e gera desequilíbrios comerciais globais desestabilizadores.

Trump, abalado pela derrota nas eleições de meio de mandato e pelo escândalo de espionagem envolvendo a Nvidia, disse que os EUA têm sido uma potência do Pacífico há centenas de anos.

* (Reportagem adicional de Liz Lee, Ju-min Park, Mei Mei Chu, Shi Bu, Xiuhao Chen, Yukun Zhang, Farah Master, David Brunnstrom, Daniel Trotta, Jekaterna Golubkova e Ben Blanchard)

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