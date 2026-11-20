As manifestações coincidiram com uma onda mais ampla de mobilização juvenil em toda a Europa. Protestos estudantis também foram planejados na Alemanha, França, Reino Unido, Áustria, Bélgica e Espanha contra o aumento do custo de vida e dos gastos militares.

Hoje também é um dia muito importante porque os jovens estão indo às ruas não apenas na Itália, mas em toda a Europa, disse o líder da CGIL, Maurizio Landini.

Em toda a Europa e entre as pessoas comuns, a demanda por mudanças está crescendo, acrescentou ele.

Outros sindicatos italianos, incluindo o movimento de base Cobas, também convocaram greves separadas, enquanto manifestações estudantis foram planejadas em todo o país em meio ao descontentamento crescente com as políticas do governo da primeira-ministra Giorgia Meloni.

A greve da CGIL estava programada para durar todo o dia útil e envolveu trabalhadores dos setores público e privado, incluindo escolas e saúde.

Os serviços de transporte aéreo e ferroviário foram excluídos da greve geral, enquanto seu impacto no transporte público local foi limitado por exigências de serviço mínimo.

No entanto, uma greve ferroviária separada estava prevista para começar às 21h desta sexta-feira e se estender até as 20h de sábado (21).

Em discurso durante uma manifestação em Roma, Landini afirmou que mais de um milhão de pessoas participaram de protestos em mais de 100 cidades italianas. O Ministério do Interior declarou que ainda era cedo para fornecer sua própria estimativa.

Os protestos ocorrem no momento em que a Itália se prepara para as eleições parlamentares previstas para 2027.

Recuperar futuro

As manifestações de sexta-feira seguem mobilização nacional ocorrida em 30 de outubro, quando milhares de estudantes se uniram a trabalhadores em greve para exigir mais recursos para a educação e alívio do aumento dos custos de vida e moradia.

Desde então, grupos estudantis têm continuado os protestos e ocupações em escolas e universidades, com a oposição ao aumento dos gastos militares também surgindo como um grito de guerra.

Estamos vivendo sob um governo que, pouco a pouco, está cortando gastos com saúde e educação, tirando nosso presente e tentando roubar nosso futuro, disse Laura Peritore, estudante universitária.

Estamos deixando claro que não vamos recuar e que vamos recuperar nosso futuro.

O Parlamento está analisando o orçamento de Meloni de 26 bilhões de euros (US$ 30 bilhões) para 2027, que, segundo a CGIL, não é suficiente para apoiar a renda da população e os serviços públicos. De acordo com o jornal financeiro italiano ItaliaOggi, apenas uma fração do orçamento é destinada a pessoas com menos de 35 anos.

O ministro da Indústria, Adolfo Urso, descreveu a greve geral de sexta-feira como um ataque preventivo, afirmando que o líder da CGIL, Maurizio Landini, a havia convocado antes mesmo de conhecer o conteúdo do orçamento.

Urso também disse à Sky TG24 que tinha grande respeito por aqueles que estão se manifestando e por aqueles que apresentaram emendas no Parlamento, onde o orçamento será então aprimorado.

O sindicato exige aumentos salariais e renovações contratuais para recuperar o poder de compra perdido com a inflação, indexação integral das aposentadorias e medidas para impedir o aumento da idade de aposentadoria.

As pessoas têm problemas muito básicos: lutam para pagar as contas e, por isso, precisam de salários mais altos; precisam de um sistema de saúde que funcione; os jovens precisam de escolas que funcionem, disse Landini.

Este orçamento não aborda nenhum desses problemas.

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