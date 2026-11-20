, inspirada pelas manifestações que abalaram a França, mas de forma muito mais moderada.As reivindicações vão desde a ampliação do financiamento para a educação até justiça climática, passando até mesmo pelo fim do serviço militar obrigatório. Os organizadores afirmam que trata-se de uma greve internacional da juventude em pelo menos 25 países
, incluindo Reino Unido, Alemanha, Espanha, Itália e Croácia. Na Alemanha, o grupo de campanha Gen Z regelt -- algo como a Geração Z assume o comando, em alemão -- informou que estava organizando protestos em 73 cidades e municípios.
Certamente não estou feliz com os cortes em todos os lugares, nem na minha universidade, nem no sistema educacional como um todo, nem nas escolas. É por isso que estou aqui: para me posicionar e pressionar por uma mudança, porque as coisas não podem continuar assim, disse a estudante universitária Jasmin Hamadi em um protesto na cidade de Colônia.