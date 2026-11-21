A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), maior federação sindical de Portugal e organizadora do evento, pediu salários e aposentadorias mais altos, preços mais baixos para bens e serviços essenciais e medidas para conter os custos da moradia.

A CGTP afirmou que a participação chegou a milhares, enquanto manifestantes com guarda-chuvas e capuzes desfilavam por duas das principais avenidas de Lisboa. A polícia não divulgou estimativa.

Trabalhamos mais, temos mais despesas e não temos dinheiro para o dia a dia, disse Manuel Gomes, 44, operário de fábrica, argumentando que as políticas do governo de centro-direita pioraram a situação.

Nossos salários são baixos, os preços do diesel e da gasolina não param de subir, assim como os custos de moradia e tudo o mais. Temos que mudar isso.

Moradia

Portugal também enfrenta uma das crises de acessibilidade à moradia mais graves da Europa. Os preços das casas mais que dobraram desde 2017, enquanto os aluguéis para novos contratos quase dobraram, afetando particularmente os jovens.

Luís Russo, 66, técnico de TI aposentado, disse que estava se manifestando para exigir salários e aposentadorias mais altos e contra a especulação no mercado de aluguéis, acusando o governo de servir aos grandes interesses em vez de servir ao povo comum.

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