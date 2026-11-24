Volumes muito altos de chuva atingiram diversas cidades da Metade Norte do Rio Grande do Sul durante esta terça-feira (24), especialmente no período da manhã, causando transtornos para a população. De acordo com dados de estações meteorológicas, a chuva apenas de hoje até o fim da tarde somou 176 mm em Ibirubá, 167 mm em Cruz Alta, 142 mm em Soledade, 127 mm em Pejuçara, 124 mm em Veranópolis, 123 mm em Tio Hugo, 122 mm em Dois Lajeados, 115 mm em Não-Me-Toque, 114 mm em Colorado, 113 mm em Espumoso, 111 mm em Bossoroca, 110 mm em Ibirapuitã, 107 mm em Saldanha Marinho e Cotiporã, 106 mm em Tapera, 104 mm em Carazinho e Ijuí, e 100 mm em Vacaria.

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