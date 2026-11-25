O aquecimento global poderá provocar um aumento expressivo na frequência de raios que atingem o solo em todo o planeta. Um estudo publicado nesta semana na revista científica Earths Future projeta que, em um cenário de elevadas emissões de gases de efeito estufa, a ocorrência de descargas elétricas nuvem-solo poderá crescer entre 76% e 140% até o final deste século, em comparação com o período de 1995 a 2014.

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