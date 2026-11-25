Com isso, a missão do embaixador é encerrada na Argentina, consolidando um rebaixamento nas relações bilaterais para o nível de encarregado de negócios. Até então, havia uma expectativa de um possível retorno do embaixador ao país vizinho.

A decisão de Bitelli não regressar mais à Argentina foi tomada após o ministro das relações exteriores do país vizinho, Pablo Quirno, afirmar, no último sábado (21), que situações da eleição no Brasil, que reelegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, colocariam, de alguma maneira, em dúvida todo o cenário.

A declaração foi dada em um programa da emissora de TV argentina Eltrece após ser questionado porque o presidente Javier Milei não reconheceu o resultado do pleito no Brasil.

Ou seja, não é preciso reconhecer [a eleição]. Quem reconhece o resultado da eleição é o próprio Tribunal Eleitoral brasileiro. Portanto, o fato de nós dizermos sim ou não, não altera o resultado de forma alguma, respondeu.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu que a votação no Brasil ocorreu dentro da mais absoluta normalidade e com respeito aos ditames legais e constitucionais.

O governo Milei foi o único da América do Sul que não cumprimentou o presidente Lula pela vitória.

O senador do PL não poderia se ausentar do país por responder a investigações de corrupção e lavagem de dinheiro.

Derrotado, o candidato Flávio afirmou, sem apresentar provas ou indícios, que o pleito teria sido fraudado. Já o partido do candidato, o PL, reconheceu o resultado proclamado pelo TSE.

Crise diplomática

Durante convenção partidária de Flávio Bolsonaro, Milei atacou decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e xingou o presidente Lula.

Relações bilaterais

O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina, sendo destino de 12,6% das exportações de bens do país, à frente da China com 9,9% e Estados Unidos, com 9,8%, no acumulado de janeiro a junho deste ano, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da Argentina (Indec).

Em 2025, a Argentina figurou como o terceiro principal destino das exportações brasileiras, que representaram US$ 18,1 bilhões em bens vendidos, o que soma 5,2% do total exportado pelo Brasil. Os dados são da Comex Stat, o banco de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).