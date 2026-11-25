Ao presidir a organização, Gana pretende defender as prioridades do turismo na África, aprofundar a cooperação internacional e promover o desenvolvimento turístico sustentável e inclusivo em escala global, bandeiras compartilhadas com o Brasil.

Encerramos a presidência do Conselho Executivo da ONU Turismo com a certeza do dever cumprido e celebramos a eleição de Gana, desejando sucesso na gestão. Seguir na vice-presidência em 2027, ao lado da Bulgária, reflete o prestígio da política externa do presidente Lula, fortalece o multilateralismo e garante que o Brasil continuará na linha de frente das decisões que moldam o futuro do turismo mundial, afirmou o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.

Durante o biênio 2025-2026, a liderança brasileira priorizou temas alinhados à Agenda 2030 da ONU, sustentabilidade, agenda climática, integração do turismo com metas ambientais e o fortalecimento do ecoturismo e do turismo de base comunitária. No período 2026-2027, o Brasil conduzirá o Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre Turismo e Ação Climática da ONU Turismo, criado a partir de uma proposta brasileira em 2025 e que trouxe o debate da agenda climática para dentro do Conselho da ONU Turismo.

Copa do Mundo





Saímos de Abu Dhabi honrados pelos avanços conquistados pelo Brasil à frente do Conselho Executivo da ONU Turismo e com um convite especial a cada delegação aqui presente: em junho de 2027, esperamos vocês no Brasil para a Copa do Mundo Feminina. Será uma oportunidade única para o mundo vivenciar a força da nossa cultura, da nossa natureza e da nossa hospitalidade", declarou Fernanda Norat.

O Brasil ainda firmou um memorando de entendimento em turismo com Angola, que prevê o fomento ao turismo sustentável e regenerativo, criação de um prêmio bilateral, estruturação de roteiros de memória, ancestralidade e cultura afro-atlântica e a participação recíproca em feiras e eventos de negócios, além do lançamento de pacotes promocionais de stopover (escala) em Angola para turistas brasileiros em rotas com destino à Ásia.

* Com informações do Ministério do Turismo