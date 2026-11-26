Ao ser questionado sobre as novas tarifas, o porta-voz do Ministério do Comércio, He Yadong, disse que a China se reserva o direito de tomar as medidas necessárias para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos,
O chamada excesso de capacidade é uma premissa falsa, e a China se opõe a que ela seja usada como pretexto para manipulação política, acrescentou Jiakun, em entrevista coletiva.
depois que os EUA propuseram novas tarifas sobre produtos chineses com base em uma investigação nos termos da Seção 301 sobre excesso de capacidade.
A China pede aos EUA para corrigirem suas práticas erradas e voltarem ao caminho correto de resolver questões por meio do diálogo e da consulta, disse He Yadong.
"A investigação dos EUA é um ato de unilateralismo, e a China se opõe firmemente a ela, afirmou o porta-voz.
União EuropeiaO comissário de Comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, afirmou que rejeita veementemente a nova decisão dos Estados Unidos sobre tarifas.
Acrescentou que é importante que Washington respeite a alíquota de 15% acordada entre o bloco e país norte-americano..
* (Reportagem adicional de Khanh Vu)
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