O chamada excesso de capacidade é uma premissa falsa, e a China se opõe a que ela seja usada como pretexto para manipulação política, acrescentou Jiakun, em entrevista coletiva.

A China e os Estados Unidos (EUA) devem resolver suas questões comerciais por meio de consultas baseadas na igualdade, no respeito mútuo e na reciprocidade, afirmou nesta quinta-feira (26) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun. A afirmação foi feita em resposta à mais recente onda de tarifas do governo Trump.

depois que os EUA propuseram novas tarifas sobre produtos chineses com base em uma investigação nos termos da Seção 301 sobre excesso de capacidade.

"A investigação dos EUA é um ato de unilateralismo, e a China se opõe firmemente a ela, afirmou o porta-voz.

União Europeia

Acrescentou que é importante que Washington respeite a alíquota de 15% acordada entre o bloco e país norte-americano..

* (Reportagem adicional de Khanh Vu)

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