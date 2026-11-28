Quando montar a árvore de Natal

Com a aproximação do fim de ano, cresce a dúvida sobre o momento certo para começar a decoração natalina. A árvore de Natal continua sendo um dos símbolos mais importantes da celebração e, na tradição cristã, sua montagem costuma seguir o calendário do Advento.

Esse período marca as quatro semanas anteriores ao Natal e começa no primeiro domingo do Advento. Em 2026, a data cai em 29 de novembro, quando muitas famílias iniciam oficialmente os preparativos para a festa religiosa e para a organização da casa.

Como a tradição varia entre países

Embora a tradição cristã seja a mais conhecida no Brasil, outros países adotam referências diferentes para montar a árvore. Nos Estados Unidos, por exemplo, o costume costuma estar ligado ao Dia de Ação de Graças, celebrado em 26 de novembro.

Já em Portugal, a decoração geralmente é montada em 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Essas diferenças mostram que o Natal pode ser celebrado de maneiras distintas, de acordo com a cultura, a religião e os hábitos de cada lugar.

Quando desmontar a decoração natalina

A retirada da árvore também costuma seguir uma tradição religiosa em muitos lares. O dia 6 de janeiro, conhecido como Dia de Reis, é a data mais comum para desmontar a decoração, por estar ligado à Epifania do Senhor.

Apesar disso, não existe uma regra rígida para todas as famílias. Para muita gente, o mais importante é viver esse período com leveza, em clima de união, convivência e espírito natalino, sem transformar a tradição em obrigação.

O mais importante é a experiência em família

No fim, a árvore de Natal pode ser montada na data tradicional ou no momento que melhor se encaixar na rotina de cada casa. O essencial é aproveitar esse período de forma especial, valorizando a convivência entre parentes e amigos.

Mais do que seguir um calendário fixo, o Natal costuma ganhar sentido quando a decoração acompanha a intenção de celebrar, compartilhar e fortalecer os laços familiares.