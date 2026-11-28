"Nossas instalações estavam claramente identificadas com os logotipos da MSF, e sua localização havia sido comunicada e era de conhecimento das Forças Armadas israelenses", afirmou a organização. "Exigimos que os responsáveis prestem contas."

A organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) manifestou indignação após um ataque com drone israelense ter matado dois de seus funcionários que trabalhavam como guardas do lado de fora de uma clínica médica em Gaza.

As Forças Armadas de Israel confirmaram o ataque dessa sexta-feira (27), mas afirmaram que os dois funcionários da MSF eram "terroristas se passando por trabalhadores humanitários". Não foram apresentadas provas para sustentar essa alegação.

O ataque eleva para 17 o número total de funcionários da MSF mortos em Gaza desde que o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, desencadeou uma ofensiva militar no enclave palestino, informou a organização médica em comunicado divulgado durante a madrugada. Os homens estavam desarmados, afirmou a organização.

"Isso se tornou um ciclo vicioso de ataques, mortes e acusações que ofusca o sofrimento do povo de Gaza e o priva de assistência médica", afirmou a organização.

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