Após críticas de Trump, Irã defende proposta para encerrar guerra e negociações voltam a travar

As negociações para encerrar a guerra entre Estados Unidos e Irã voltaram a entrar em impasse após novas críticas do presidente americano Donald Trump à contraproposta apresentada por Teerã.
No domingo (10), Trump afirmou que as exigências iranianas para um acordo de paz são “totalmente inaceitáveis”. Já nesta segunda-feira (11), o Ministério das Relações Exteriores do Irã respondeu dizendo que o plano elaborado por Teerã é “legítimo e generoso”.
Segundo o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmail Baghaei, as exigências do país têm como foco principal o fim da guerra, o levantamento de sanções econômicas e garantias de segurança regional.
“Nosso pedido é legítimo: exigir o fim da guerra, o levantamento do bloqueio e da pirataria e a liberação dos ativos iranianos injustamente congelados devido à pressão americana”, afirmou Baghaei.
Ele acrescentou que o Irã também exige garantias de segurança no Estreito de Ormuz — uma das principais rotas marítimas do petróleo mundial — e no Líbano, onde o Hezbollah, aliado de Teerã, segue envolvido em confrontos regionais.
O porta-voz ainda acusou os Estados Unidos de manterem exigências “irracionais e unilaterais”.
O que o Irã exige
Segundo a imprensa norte-americana, a contraproposta iraniana inclui uma série de condições para encerrar definitivamente o conflito.
Entre os principais pontos estão:
* Garantias formais de que o Irã não sofrerá novos ataques;
* Reconhecimento da soberania iraniana sobre o Estreito de Ormuz;
* Suspensão temporária de sanções americanas sobre exportações de petróleo;
* Fim do bloqueio naval imposto ao país;
* Liberação de ativos financeiros iranianos congelados;
* Pagamento de compensações financeiras pelos danos causados durante a guerra.
Na questão nuclear, o Irã propõe reduzir parte do estoque de urânio enriquecido e transferir outra parte para um terceiro país. Porém, exige garantias de devolução do material caso o acordo fracasse no futuro.
Teerã também aceita suspender o enriquecimento de urânio apenas por um período menor do que os 20 anos exigidos pelos Estados Unidos, mas rejeita desmontar suas instalações nucleares.
O que os EUA pedem
Inicialmente, os Estados Unidos exigiam o encerramento completo do programa nuclear iraniano. Após resistência do governo iraniano e o prolongamento da guerra, Washington teria flexibilizado a posição e passou a exigir a suspensão do enriquecimento de urânio por duas décadas.
Os EUA também defendem:
* O fechamento das principais usinas nucleares iranianas;
* Garantias de que o Irã não voltará a bloquear o Estreito de Ormuz;
* Supervisão internacional sobre a passagem marítima;
* Limitações à produção de mísseis e armamentos;
* O fim do apoio iraniano a grupos armados da região, como Hamas e Hezbollah.
Teerã rejeitou principalmente as exigências relacionadas ao programa de mísseis e ao desmantelamento nuclear.
Petróleo volta a subir
O novo impasse acontece mais de um mês após o cessar-fogo firmado em 8 de abril, que interrompeu temporariamente os ataques iniciados em fevereiro por Israel e Estados Unidos contra o Irã.
A incerteza sobre um acordo definitivo voltou a pressionar o mercado internacional. Nesta segunda-feira, os preços do petróleo registraram nova alta diante do temor de agravamento do conflito e possíveis impactos no fornecimento global de energia.
Fonte: G1