Após críticas de Trump, Irã defende proposta para encerrar guerra e negociações voltam a travar

As negociações para encerrar a guerra entre Estados Unidos e Irã voltaram a entrar em impasse após novas críticas do presidente americano Donald Trump à contraproposta apresentada por Teerã.

No domingo (10), Trump afirmou que as exigências iranianas para um acordo de paz são “totalmente inaceitáveis”. Já nesta segunda-feira (11), o Ministério das Relações Exteriores do Irã respondeu dizendo que o plano elaborado por Teerã é “legítimo e generoso”.

Segundo o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmail Baghaei, as exigências do país têm como foco principal o fim da guerra, o levantamento de sanções econômicas e garantias de segurança regional.

“Nosso pedido é legítimo: exigir o fim da guerra, o levantamento do bloqueio e da pirataria e a liberação dos ativos iranianos injustamente congelados devido à pressão americana”, afirmou Baghaei.

Ele acrescentou que o Irã também exige garantias de segurança no Estreito de Ormuz — uma das principais rotas marítimas do petróleo mundial — e no Líbano, onde o Hezbollah, aliado de Teerã, segue envolvido em confrontos regionais.

O porta-voz ainda acusou os Estados Unidos de manterem exigências “irracionais e unilaterais”.

O que o Irã exige

Segundo a imprensa norte-americana, a contraproposta iraniana inclui uma série de condições para encerrar definitivamente o conflito.

Entre os principais pontos estão:

* Garantias formais de que o Irã não sofrerá novos ataques;

* Reconhecimento da soberania iraniana sobre o Estreito de Ormuz;

* Suspensão temporária de sanções americanas sobre exportações de petróleo;

* Fim do bloqueio naval imposto ao país;

* Liberação de ativos financeiros iranianos congelados;

* Pagamento de compensações financeiras pelos danos causados durante a guerra.

Na questão nuclear, o Irã propõe reduzir parte do estoque de urânio enriquecido e transferir outra parte para um terceiro país. Porém, exige garantias de devolução do material caso o acordo fracasse no futuro.

Teerã também aceita suspender o enriquecimento de urânio apenas por um período menor do que os 20 anos exigidos pelos Estados Unidos, mas rejeita desmontar suas instalações nucleares.

O que os EUA pedem

Inicialmente, os Estados Unidos exigiam o encerramento completo do programa nuclear iraniano. Após resistência do governo iraniano e o prolongamento da guerra, Washington teria flexibilizado a posição e passou a exigir a suspensão do enriquecimento de urânio por duas décadas.

Os EUA também defendem:

* O fechamento das principais usinas nucleares iranianas;

* Garantias de que o Irã não voltará a bloquear o Estreito de Ormuz;

* Supervisão internacional sobre a passagem marítima;

* Limitações à produção de mísseis e armamentos;

* O fim do apoio iraniano a grupos armados da região, como Hamas e Hezbollah.

Teerã rejeitou principalmente as exigências relacionadas ao programa de mísseis e ao desmantelamento nuclear.

Petróleo volta a subir

O novo impasse acontece mais de um mês após o cessar-fogo firmado em 8 de abril, que interrompeu temporariamente os ataques iniciados em fevereiro por Israel e Estados Unidos contra o Irã.

A incerteza sobre um acordo definitivo voltou a pressionar o mercado internacional. Nesta segunda-feira, os preços do petróleo registraram nova alta diante do temor de agravamento do conflito e possíveis impactos no fornecimento global de energia.

Fonte: G1