Lula diz ter pedido a Trump entrega de brasileiros ligados ao crime organizado nos EUA

Declaração foi feita durante lançamento do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (12) que pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a entrega de brasileiros envolvidos com o crime organizado que estariam vivendo em Miami, na Flórida.

A declaração foi feita durante o lançamento do Programa Brasil Contra o Crime Organizado.

Segundo Lula, o assunto foi discutido em seu primeiro contato com Trump e envolveu cooperação entre os dois países no combate ao narcotráfico e às organizações criminosas.

“Desde o primeiro contato, eu disse ao presidente Trump que, se ele estivesse disposto a trabalhar contra o crime organizado e o narcotráfico, o Brasil tinha expertise e queria trabalhar junto para que a gente pudesse vencer o crime organizado”, afirmou o presidente brasileiro.

Lula também destacou que, segundo ele, o crime organizado atua em diferentes setores da sociedade.

“O crime organizado não é mais uma coisa de favela — aliás, nunca foi da favela. Muitas vezes está no meio empresarial, muitas vezes está no Judiciário, muitas vezes está no Congresso Nacional”, declarou.

Na sequência, o presidente revelou o pedido feito diretamente ao líder americano.

“Eu disse ao presidente Trump: ‘se você quiser combater o crime organizado, você tem que começar a entregar alguns nossos que estão morando em Miami’”, afirmou.

Reunião na Casa Branca

Lula e Trump se reuniram na última quinta-feira (7), na Casa Branca, em Washington. Segundo o governo brasileiro, os dois discutiram temas ligados à segurança pública, tarifas comerciais e relações econômicas entre os países.

Após o encontro, Lula classificou a reunião como produtiva e afirmou que deseja fortalecer a parceria entre Brasil e Estados Unidos.

“Eu quero que os Estados Unidos voltem a ver no Brasil um parceiro importante para as suas atividades de empreendedorismo”, disse.

O presidente brasileiro também afirmou acreditar que Trump “gosta do Brasil” e ressaltou a relação histórica entre os dois países.

“Como nós, brasileiros, gostamos também dos Estados Unidos, por que não fazer as coisas darem certo?”, declarou.

Até o momento, o governo americano não comentou publicamente as declarações de Lula sobre a possível entrega de brasileiros investigados ou condenados por crimes.

Fonte: CNN

