Ligação em que Trump disse "I love you" a Lula aconteceu pelo celular de Joesley Batista

Telefonema entre os presidentes teria durado cerca de 40 minutos e abriu caminho para encontro na Casa Branca

O telefonema entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ajudou a destravar a viagem de Lula a Washington, aconteceu por meio do celular do empresário Joesley Batista, segundo fontes do governo ouvidas pela GloboNews.

De acordo com os relatos, Joesley estava reunido com Lula no Palácio da Alvorada na véspera do feriado de 1º de maio.

Durante a conversa, Lula teria comentado as dificuldades para conseguir um encontro presencial com Trump. Nesse momento, segundo as fontes, o empresário sugeriu ligar diretamente para o presidente americano. Lula aceitou a ideia.

A conversa entre os dois chefes de Estado durou cerca de 40 minutos.

Segundo integrantes do governo brasileiro, Trump manteve um tom amistoso durante toda a ligação e encerrou a conversa de maneira descontraída, dizendo “I love you” (“eu te amo”, em inglês) para Lula.

Conversa abriu caminho para reunião em Washington

Durante o telefonema, Lula afirmou que estava disposto a viajar aos Estados Unidos para uma reunião presencial com Trump.

O presidente americano respondeu que sua equipe organizaria os detalhes necessários para viabilizar o encontro. De acordo com interlocutores do governo brasileiro, a confirmação da reunião aconteceu já no dia seguinte.

Lula e Trump se encontraram oficialmente na quinta-feira (7), na Casa Branca, em Washington.

Segundo relatos feitos por auxiliares do governo, Trump afirmou durante a ligação que admira a trajetória política de Lula e comentou que pesquisou sobre a vida do presidente brasileiro.

Já Lula teria dito que pretendia discutir interesses em comum entre Brasil e Estados Unidos, além de temas internacionais, como conflitos globais e o papel da Organização das Nações Unidas (ONU).

Trump respondeu que tinha interesse em ouvir as opiniões do presidente brasileiro sobre esses assuntos.

O conteúdo completo da conversa não foi divulgado oficialmente pelos governos dos dois países.

Fonte: G1