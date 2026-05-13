DHS anuncia Dave Venturella como novo diretor interino do ICE após saída de Todd Lyons

Aliado próximo do "czar da fronteira" Tom Homan, Venturella assumirá comando da agência de imigração dos EUA no fim do mês

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) anunciou que Dave Venturella será o novo diretor interino do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE), substituindo Todd Lyons, que deixará o cargo no fim deste mês.

Segundo um porta-voz do DHS, Venturella assumirá a liderança da agência após a saída oficial de Lyons. Ele é considerado um aliado próximo de Tom Homan, responsável pelas políticas de fronteira do governo Trump, e já atuou anteriormente em um grupo privado do setor prisional.

De acordo com uma fonte da área de segurança ouvida pela imprensa norte-americana, a escolha de Venturella segue a estratégia do secretário do DHS, Markwayne Mullin, de manter no comando da agência um nome de perfil mais discreto. O ICE possui atualmente o maior orçamento entre as agências federais de aplicação da lei nos Estados Unidos.

A saída de Todd Lyons já havia sido anunciada pelo DHS no mês passado. Em carta de renúncia obtida pela ABC News, Lyons afirmou que decidiu deixar o cargo para passar mais tempo com a família.

“Meus filhos estão entrando em uma fase importante da vida e minha esposa e eu queremos passar o máximo de tempo possível com eles”, escreveu. “Não foi uma decisão fácil, mas acredito que seja a escolha certa para mim e minha família neste momento.”

Ainda não está claro se Venturella será oficialmente indicado para ocupar o cargo de forma permanente ou se permanecerá apenas de maneira interina.

O ICE não possui um diretor confirmado pelo Senado desde 2017.

Durante o período em que Lyons esteve à frente da agência, o governo Trump promoveu a maior expansão do ICE na história dos Estados Unidos, impulsionada por recursos aprovados no pacote fiscal e de políticas públicas apelidado por Trump de “One Big Beautiful Bill”.

Sob sua gestão, agentes do ICE intensificaram operações de fiscalização migratória em grandes cidades americanas, incluindo Chicago, Los Angeles e Minneapolis, como parte da política de endurecimento contra a imigração ilegal defendida pelo presidente Donald Trump durante sua campanha eleitoral.

Fonte: ABC