Lula afirma ter pedido três vezes ajuda a Trump para extraditar empresário Ricardo Magro

Presidente brasileiro citou dono do Grupo Refit em discursos e entrevistas sobre combate ao crime organizado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ter solicitado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ajuda para prender e extraditar o empresário Ricardo Magro, dono do Grupo Refit e alvo da Operação Sem Refino, deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (15).

Segundo Lula, os pedidos foram feitos em diferentes ocasiões desde o fim de 2025, durante conversas relacionadas à cooperação internacional no combate ao crime organizado.

Em dezembro do ano passado, o presidente brasileiro já havia mencionado publicamente o assunto ao afirmar que pediu aos Estados Unidos a entrega de um “portador de combustível fóssil” que estaria vivendo em Miami. Embora não tenha citado nomes na ocasião, a referência era direcionada a Ricardo Magro.

O empresário ganhou notoriedade no mercado em 2008 ao adquirir a Refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, posteriormente rebatizada de Refit. A empresa passou por recuperação judicial e enfrentou investigações e cobranças tributárias ao longo dos últimos anos.

Ricardo Magro também ficou conhecido por atuar como advogado do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (Republicanos-RJ), de quem é considerado próximo.

Em abril deste ano, durante entrevista à TV Record Bahia, Lula voltou a mencionar diretamente o empresário ao comentar sua conversa com Trump.

“Eu disse para o Trump: ‘Se você quiser combater o crime organizado de verdade, o Brasil está disposto a jogar todo o peso que a gente puder jogar para combater. E você poderia começar me entregando os brasileiros que estão aí’”, afirmou o presidente.

Na mesma entrevista, Lula acrescentou:

“Tenho o endereço da casa e tenho o nome das pessoas brasileiras que têm praticado crime e que estão foragidas nos Estados Unidos. E eu estou aguardando sobretudo o dono da Refit, que é o principal deles.”

Nesta semana, o presidente voltou ao tema durante cerimônia no Palácio do Planalto para lançamento do programa “Brasil contra o Crime Organizado”.

Durante o evento, Lula afirmou novamente ter pedido colaboração do governo americano para deportar brasileiros investigados ou procurados pela Justiça que estariam vivendo nos Estados Unidos.

“Eu disse ao presidente Trump: ‘Se você quiser combater o crime organizado de verdade, você tem que entregar alguns nossos que estão morando em Miami’. É só querer discutir”, declarou.

As falas ocorreram poucos dias antes da Operação Sem Refino, realizada pela Polícia Federal com apoio de outros órgãos de investigação.

Ricardo Magro já havia sido alvo anteriormente de operações conduzidas pela Polícia Civil de São Paulo, Receita Federal e Ministério Público.

Até o momento, não houve manifestação pública do empresário sobre as declarações do presidente ou sobre a operação desta sexta-feira.

Fonte: CBN

