Candidata democrata no Texas é acusada de antissemitismo após defender prisão para "sionistas americanos"

Declarações envolvendo ICE e "centro de castração" geram críticas de democratas e republicanos nos EUA

A candidata democrata Maureen Galindo, que disputa uma vaga no Congresso pelo Texas, está no centro de uma grande polêmica após publicar mensagens nas redes sociais defendendo transformar um centro de detenção de imigrantes em uma “prisão para sionistas americanos”.

As declarações provocaram críticas de integrantes dos dois principais partidos dos Estados Unidos, além de acusações de antissemitismo.

Galindo disputa a indicação democrata para o 35º Distrito do Texas, região que inclui partes de San Antonio e áreas próximas.

Postagem causou reação imediata

Em uma publicação no Instagram, a candidata afirmou que, se eleita, transformaria o centro de detenção do ICE em Karnes County em uma prisão para “sionistas americanos e ex-agentes do ICE”.

Ela também escreveu que o local funcionaria como um “centro de castração para pedófilos”, acrescentando que “provavelmente a maioria dos sionistas” estaria incluída nisso.

Na mesma postagem, Galindo afirmou que pretende apresentar um projeto de lei classificando o sionismo e o apoio ao sionismo como antissemitismo.

Outras publicações da candidata incluem ataques a “sionistas bilionários” e sugestões de que políticos ligados ao sionismo deveriam enfrentar julgamentos por traição.

Democratas e republicanos condenam falas

As declarações foram amplamente condenadas por políticos democratas e republicanos.

O líder democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, classificou os comentários como “extremamente perigosos” e “repugnantes”.

A deputada Alexandria Ocasio-Cortez também criticou Galindo, chamando as falas de “lixo antissemita”.

Do lado republicano, o candidato Carlos De La Cruz afirmou que o discurso é “repugnante” e “não tem lugar no Texas”.

Suspeita de apoio indireto de republicanos

A polêmica ganhou novos contornos após democratas levantarem suspeitas de que grupos conservadores estariam ajudando financeiramente a campanha de Galindo para enfraquecer o Partido Democrata na disputa.

O principal foco das suspeitas é o comitê político Lead Left PAC, criado recentemente e que já gastou mais de US$ 800 mil em anúncios pró-Galindo e contra seu adversário democrata Johnny Garcia.

Reportagens americanas apontaram possíveis conexões entre o grupo e plataformas de arrecadação usadas por republicanos, embora isso ainda não tenha sido oficialmente confirmado.

Distrito virou alvo republicano

A disputa ocorre em um momento delicado no Texas após mudanças no mapa eleitoral do estado.

O 35º Distrito, antes considerado favorável aos democratas, passou por redistritamento e hoje é visto como muito mais competitivo para os republicanos.

A eleição primária decisiva acontece na próxima semana.

Fonte: CBS